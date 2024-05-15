Beşiktaş'ta hoca denklemi! Önce kupa sonra karar

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör için meraklı bekleyiş devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda yerli olarak Nuri Şahin, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın isimleri öne çıksa da bu konuda yönetimdeki fikir ayrılıklarının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın yabancı hoca için de arayışları sürüyor.