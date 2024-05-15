Göz seğirmesi: Stres ve yorgunluğun habercisi mi?
Göz seğirmesi yaygın bir sorundur ve çoğu insan için bu sadece küçük, geçici bir rahatsızlıktır. Genellikle bu, uykuya, daha az kafeine veya rahatlamak için biraz dinlenmeye ihtiyaç duyduğunuzun bir işaretidir. Ancak görüşünüzü etkilemeye başlarsa veya düzenli faaliyetlerinize müdahale etmeye başlarsa durum daha ciddi olabilir. İşte detaylar...
Göz kapağı seğirmeleri genellikle yaygın bir sorundur. Göz tahrişi, gerginlik veya uyku eksikliği gibi farklı nedenleri olabilir. Şiddetli veya sürekli seğirme, tedavi gerektiren altta yatan bir sağlık durumunun işareti olabilir. İşte sizin için konuya dair detaylar...
GÖZ NEDEN SEĞİRİYOR?
Göz seğirmesi, gözünüzün, göz kapağınızdaki kasların veya yüzünüzün gözünüzün hemen çevresindeki kısımlarının kontrol edilemeyen bir hareketidir. Çoğu durumda göz seğirmesi normaldir ve herkesin yaşadığı bir durumdur. Ancak bazen tıbbi bakım gerektiren bir sorunun belirtisi olabilir.
EN YAYGIN NEDENLER NELERDİR?
Göz seğirmesinin türüne bağlı olarak birçok farklı nedeni olabilir. Bazı faktörler tüm göz seğirmesi türlerinde ortaktır veya başka nedenlere katkıda bulunabilir. Bazı faktörler buna sebep olmayabilir ama daha da kötüleştirebilirler.
GÖZ SEĞİRMESİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER
Stres veya kaygı.
Uyku yoksunluğu veya yorgunluk.
Reçeteli ilaçlar ve tıbbi olmayan ilaç kullanımı.
Parlak ışıklar veya ışık hassasiyeti.
Beslenme (belirli besinlere ihtiyaç duyduğunuz için bazı seğirmeler meydana gelebilir).
Göz yorgunluğu.
Fazla kafein tüketimi.
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Göz seğirmesinin tedavisi esas olarak bunun neden olduğuna bağlıdır. Bazen de tedaviye hiç ihtiyaç duyulmaz çünkü normal ve zararsız sebeplerden dolayı meydana gelir. Çoğu göz kapağı spazmı birkaç gün içinde tedavi olmaksızın geçer. Eğer geçmezlerse, olası nedenleri ortadan kaldırmaya veya azaltmaya çalışabilirsiniz:
Daha az kafein tüketmek, yeterli uyku almak uygulayabileceğiniz en basit çözümlerdendir. Bununla beraber gözlerinizi reçetesiz satılan suni gözyaşları veya göz damlaları ile kaygan tutmayı deneyebilirsiniz. Ya da spazm başladığında sıcak kompres uygulayabilirsiniz.
GÖZ SEĞİRMESİ CİDDİ BİR DURUM MUDUR?
Göz kapağı seğirmesi yaygındır ve tipik olarak endişe nedeni değildir.
Ancak göz kapağı seğirmesi bir haftadan uzun sürerse veya sarkma gibi başka semptomlar eşlik ederse, bir sağlık uzmanına danışın. Bu durum daha ciddi bir beyin veya sinir sistemi bozukluğuna işaret ediyor olabilir.
VİTAMİN EKSİKLİĞİ DE GÖZ SEĞİRMESİNE SEBEP OLABİLİYOR!
Magnezyum eksikliğinin kas kasılmalarına neden olduğu bilinmektedir, bu nedenle bunun göz kapağı seğirmesini içermesi mümkündür. Kalsiyum, B12 vitamini ve D vitamini eksiklikleri genellikle göz seğirmesinin potansiyel tetikleyicileri olarak lanse edilir.
EKRAN SÜRESİ GÖZ SEĞİRMESİNE YOL AÇAR MI?
Artan ekran süresi, göz yorgunluğunun birçok nedeninden biridir. Göz yorgunluğu da göz kapaklarında seğirmeye, kuruluğa ve diğer rahatsızlıklara neden olabilir. Göz seğirmesinin önüne geçmek adına ekran süresini azaltmayı da deneyebilirsiniz.
Kaynak: Health Line, Cleveland Clinic