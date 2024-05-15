Ancelotti'den Arda Güler'e övgü: Futbol topu Arda'ya aşık!

"TAKIM ARDA'YI ÇOK SEVİYOR"

"Takım Arda Güler'i çok seviyor" diyen deneyimli teknik adam, "Burada olduğu için çok mutluyuz. Çok yetenekli bir oyuncu, istemese de gol atıyor çünkü top ona aşık (Gülerek)" ifadesini kullandı.