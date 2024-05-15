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        Haberler Spor Futbol İspanya Ancelotti'den Arda Güler'e övgü: Futbol topu Arda'ya aşık! - Futbol Haberleri

        Ancelotti'den Arda Güler'e övgü: Futbol topu Arda'ya aşık!

        Real Madrid'in Alaves'i 5-0 mağlup ettiği maçta takımının son golünü kaydeden Arda Güler, İspanya'da yine gündem oldu. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ve İspanyol basını, 19 yaşındaki milli futbolcu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 09:53 Güncelleme: 15.05.2024 - 09:53
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        İspanya La Liga'da şampiyonluğu garantileyen Real Madrid, 36. haftada ağırladığı Alaves'i 5-0 mağlup ederken, milli futbolcumuz Arda Güler yine adından söz ettirdi.

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        Yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 61. dakikasında oyuna giren 19 yaşındaki yıldız futbolcu, 81. dakikada şık bir vuruşla topu filelerle buluşturup takımının 5. golüne imza attı.

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        La Liga'da çıktığı 9. maçında 4. golünü kaydeden Arda Güler, maçın ardından teknik direktörü Carlo Ancelotti ve İspanyol basını tarafından övgü yağmuruna tutuldu.

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        ANCELOTTI: ÇOK İYİ İLERLEME KAYDEDİYOR

        Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in "çok iyi ilerleme kaydettiğini" söyledi.

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        İtalyan teknik adam, milli futbolcu Arda Güler hakkında gelen soruya, "Elbette, genç futbolcularımıza çok büyük sevgi duyuyoruz. Arda, çok iyi ilerleme kaydediyor. Doğal bir yeteneği var. Olmayacak anlarda bile goller atıyor" şeklinde yanıt verdi.

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        "TAKIM ARDA'YI ÇOK SEVİYOR"

        "Takım Arda Güler'i çok seviyor" diyen deneyimli teknik adam, "Burada olduğu için çok mutluyuz. Çok yetenekli bir oyuncu, istemese de gol atıyor çünkü top ona aşık (Gülerek)" ifadesini kullandı.

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        AS: MÜBAREK ADAMDAN MUHTEŞEM GOL!

        İspanyol basını da milli futbolcu için övgü dolu ifadeler kullandı. Türk futbolcunun her gol attıktan sonra sağ elini kalbine, sol işaret parmağını da havaya kaldırdığı sevincine atıfta bulunan As gazetesi, "Arda Güler'in bazı hareketlerinin açıklaması yok: Mübarek adamdan muhteşem gol." diye yazdı.

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        MARCA: YILDIZI PARILDIYOR

        Marca gazetesi de Arda için "Sadece bir çeyrekte bunları yapıyorsa gerisini siz düşünün." ve "Yıldızı parıldıyor." yorumunda bulundu.

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        Real Madrid hafta sonunda 36. lig şampiyonluğuna uzanırken Arda Güler de kutlamaların odağındaki oyunculardan olmuştu.

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        Törenler sırasında gösterilen fragmanda, Real Madrid'in Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Brahim, Modric gibi yıldız futbolcularının gollerinin yanı sıra Arda Güler'in eflatun-beyazlı formayla ligde Celta Vigo'ya karşı attığı ilk gol de yer almıştı.

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        Rüdiger de konuşmasının sonunda yanındaki takım arkadaşı Arda Güler'i göstererek, meydandaki binlerce taraftara "Güler, Güler" sloganı attırmıştı.

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        Kutlamalar sırasında takım arkadaşı Brahim Diaz ile birlikte Real Madrid televizyonuna kısa bir açıklama yapan milli futbolcu Arda Güler, İspanyolca "İlk defa buradayım. Çok memnunuz. Hala Madrid." demişti.

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        Arda'nın İspanyolca konuşması muhabiri şaşırtırken, Brahim, "Arda küçük erkek kardeşim gibi. Biz hep birlikteyiz, yakın arkadaşız. Arda, ben, Fede. (Federico Valverde) Bir aile gibiyiz." diye eklemişti.

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