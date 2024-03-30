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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 12:29 Güncelleme: 30.03.2024 - 12:29
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22-28 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 10 bin 596 kişiyi sorguladı, 11 kişiyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, tarihi eser olduğu değerlendirilen 515 sikke ve 100 obje ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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