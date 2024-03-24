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        Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası sona erdi

        Karaman'da düzenlenen Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 17:38 Güncelleme: 24.03.2024 - 17:38
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        Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası sona erdi
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        Karaman'da düzenlenen Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası sona erdi.

        Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 19 ilden 220 sporcu katıldı.

        Yoğun ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri takdim edildi.

        Şampiyonada birinci ve ikinci olan sporcular, 24-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de yapılacak olan Avrupa Kuraş Şampiyonası ümitler kategorisinde milli takım adına mücadele verecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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