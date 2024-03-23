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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 16:14 Güncelleme: 23.03.2024 - 16:14
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-22 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 7 bin 351 kişiyi sorguladı, 20 kişiyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler ayrıca, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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