Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-22 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 7 bin 351 kişiyi sorguladı, 20 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler ayrıca, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
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