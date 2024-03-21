Karaman'da Nevruz Bayramı kutlandı
Karaman'da, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından "Nevruz Bayramı" kutlama programı düzenlendi.
Karaman'da, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından "Nevruz Bayramı" kutlama programı düzenlendi.
Yunus Emre Yerleşkesindeki program öğrenci ve protokol üyelerinin ağaç dikmesi ve can suyu vermesiyle başladı.
Nevruz ateşinin yakılmasıyla devam eden programda, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu ardından örs üzerinde demir dövüldü.
Programa, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
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