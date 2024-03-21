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        Karaman'da Nevruz Bayramı kutlandı

        Karaman'da, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından "Nevruz Bayramı" kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 17:00 Güncelleme: 21.03.2024 - 17:00
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        Karaman'da Nevruz Bayramı kutlandı
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        Karaman'da, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından "Nevruz Bayramı" kutlama programı düzenlendi.

        Yunus Emre Yerleşkesindeki program öğrenci ve protokol üyelerinin ağaç dikmesi ve can suyu vermesiyle başladı.

        Nevruz ateşinin yakılmasıyla devam eden programda, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu ardından örs üzerinde demir dövüldü.

        Programa, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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