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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Karaman'da ziyaretlerde bulundu

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Karaman'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 15:57 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:57
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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Karaman'da ziyaretlerde bulundu
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Karaman'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kentteki programına Karaman Valiliği ziyaretiyle başlayan Şimşek, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim tarafından karşılandı.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Şimşek, Vali Sarıibrahim'den kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Şimşek, burada İl Başkanı Murat Öztürk ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

        Partililer ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Şimşek, son olarak iş dünyası temsilcileriyle bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı.

        Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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