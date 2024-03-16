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        Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi, Karaman'da defnedildi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Uğur Keskin'in cenazesi, memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 15:13 Güncelleme: 16.03.2024 - 15:13
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        Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi, Karaman'da defnedildi
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Uğur Keskin'in cenazesi, memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde toprağa verildi.

        Keskin'in cenazesi, Elmayurdu köyündeki babaevinde helallik alınmasının ardından törenin düzenleneceği köy meydanına getirildi.

        Burada kılınan namazın ardından cenaze, köy mezarlığına defnedildi.

        Törene, Keskin'in yakınları ile Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Mardin'de görevli Jandarma Uzman Çavuş Uğur Keskin (32),14 Mart'ta Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda, iki aracın karıştığı kazada yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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