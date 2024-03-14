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        Karaman'dan kısa kısa

        Karaman'da jandarmanın düzenlediği fosil kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:59 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:59
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        Karaman'dan kısa kısa
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        Karaman'da jandarmanın düzenlediği fosil kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Güneyyurt Jandarma Karakolu ekipleri, fosil kaçakçılığı yapılacağı yönünde ihbar aldı.

        Ekipler, kimliğini belirlediği S.A'nın Aşağıçağlar köyündeki evine operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada, Neolitik döneme ait olduğu değerlendirilen 1780 bitki ve hayvan fosili ile Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi obje ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        - Karaman'da çalınan römork jandarma tarafından bulundu

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Zengen köyünde M.T'ye ait traktör römorkunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Bölgede inceleme yapan ekipler, römorkun M.D. isimli şahsın arazisinde olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Çalıntı römork ise sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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