Karaman İl Sağlık Müdürü Yurdakul'dan ramazan ayında dengeli beslenme önerileri

Karaman İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla sağlıklı beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu.

Yurdakul, yaptığı yazılı açıklamada, iftar ve sahur menüleri hazırlanırken titizlikle hareket edilmesini, yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahurun atlanmaması gerektiğini vurguladı.

Sahurda sadece su içilmesinin yeterli olmadığını belirten Yurdakul, şunları kaydetti:

"Çünkü bu beslenme şekli yaklaşık 16-17 saat süren oruç açlığı süresini 20 saate çıkartıyor. Bu da açlık kan şekerinin daha erken düşmesine ve hayat kalitesinin azalmasına sebep olmakta. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Yapılan en büyük hatalardan birisi de çok hızlı şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir. Beyin doyma emrini yemekten 15-20 dakika sonra verir. Çok hızlı yemek yendiğinde bu süre zarfında fazla miktarda, enerjisi yüksek besinler yenilir ve bu durum hem sağlık açısından risk oluşturabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir."