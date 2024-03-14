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        Karaman Valisi Sarıibrahim doktorlarla iftarda bir araya geldi

        Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan doktorlarla iftarda buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:14 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:45
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        Karaman Valisi Sarıibrahim doktorlarla iftarda bir araya geldi
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        Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan doktorlarla iftarda buluştu.

        Sarıibrahim, Polisevi'nde düzenlenen programda, devlet idaresinin en önemli görevinin vatandaşa hizmet edebilmek olduğunu söyledi.

        Doktor ve sağlık personellerinin öneminin Kovid -19 salgınında bir kez daha görüldüğünü aktaran Sarıibrahim, "Kovid sürecinde doktorların ve sağlık personellerinin nasıl mücadele ettiklerini, bir vatandaşın canı için canlarını nasıl tehlikeye attıklarını hep beraber gördük. Doktorlarımız bu ülkenin yetişmiş en iyi insan güçlerinden birisidir. Bunun değerini ve kıymetini bilmemiz gerekir. İnsanlık için cansiperane çalışan hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum"

        Programa, AK Parti Karaman milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan ve doktorlar katıldı.

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