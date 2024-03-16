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        Karaman'da bir kadın evinde ölü bulundu

        Karaman'da bir kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 11:46 Güncelleme: 16.03.2024 - 11:46
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        Karaman'da bir kadın evinde ölü bulundu
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        Karaman'da bir kadın evinde ölü bulundu.

        Abbas Mahallesi'ndeki müstakil evde yalnız yaşayan Pakize K'yi (84) yakınları hareketsiz şekilde buldu.

        Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.

        Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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