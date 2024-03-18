Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 13:05 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, E.G. ve M.U. gözaltına alındı.

        Yapılan aramada 37,05 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Diş hekimi cinayetinde karar açıklandı
        Diş hekimi cinayetinde karar açıklandı
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Kafedeki çatışmada İsveç'te bulunan çete liderinin izi iddiası!
        Kafedeki çatışmada İsveç'te bulunan çete liderinin izi iddiası!
        Doğu ve Güneydoğu için sel alarmı!
        Doğu ve Güneydoğu için sel alarmı!
        Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı: 12 kişi gözaltına alındı
        Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı: 12 kişi gözaltına alındı
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        META'ya geçici tedbir kararı
        META'ya geçici tedbir kararı
        "Durdurun futbolu inecek var"
        "Durdurun futbolu inecek var"
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Çanakkale geçilmez!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"

        Benzer Haberler

        Karaman'da ev eşyası taşıyan bir tırda tabanca parçaları ele geçirildi
        Karaman'da ev eşyası taşıyan bir tırda tabanca parçaları ele geçirildi
        Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi, Karaman'da defne...
        Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi, Karaman'da defne...
        Karaman'da araması bulunan 23 kişi yakalandı
        Karaman'da araması bulunan 23 kişi yakalandı
        Karaman'da bir kadın evinde ölü bulundu
        Karaman'da bir kadın evinde ölü bulundu
        Karaman İl Sağlık Müdürü Yurdakul'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        Karaman İl Sağlık Müdürü Yurdakul'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı