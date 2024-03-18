Karaman'da evde çıkan yangında bir kişi öldü

Yapılan incelemenin ardından Karabacak'ın cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Merkeze bağlı Başkışla köyünde Mustafa Karabacak'ın (77) yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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