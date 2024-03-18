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        Karaman'da evde çıkan yangında bir kişi öldü

        Karaman'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:59 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:59
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        Karaman'da evde çıkan yangında bir kişi öldü
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        Karaman'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Başkışla köyünde Mustafa Karabacak'ın (77) yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda Karabacak hayatını kaybetti.

        Yapılan incelemenin ardından Karabacak'ın cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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