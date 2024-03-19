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        Bakan Şimşek, Karaman'da 'İş Dünyası' toplantısına katıldı

        HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Karaman'da bir dizi ziyaretlerde bulundu, 'İş Dünyası' toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 16:43 Güncelleme: 19.03.2024 - 16:45
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        Bakan Şimşek, Karaman'da 'İş Dünyası' toplantısına katıldı
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        HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Karaman'da bir dizi ziyaretlerde bulundu, 'İş Dünyası' toplantısına katıldı.

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaret için bugün Karaman'a geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret edip, şeref defterini imzalayan Bakan Şimşek, ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi. Şimşek, bu ziyaretlerinin ardından bir otelde düzenlenen İş Dünyası toplantısına katıldı. Basına kapalı olarak yapılan ziyaret ve toplantının ardından Bakan Şimşek, kentten ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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