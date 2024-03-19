Bakan Şimşek, Karaman'da 'İş Dünyası' toplantısına katıldı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Karaman'da bir dizi ziyaretlerde bulundu, 'İş Dünyası' toplantısına katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaret için bugün Karaman'a geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret edip, şeref defterini imzalayan Bakan Şimşek, ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi. Şimşek, bu ziyaretlerinin ardından bir otelde düzenlenen İş Dünyası toplantısına katıldı. Basına kapalı olarak yapılan ziyaret ve toplantının ardından Bakan Şimşek, kentten ayrıldı.