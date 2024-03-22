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        Ermenek'te yeni pazar yeri açıldı

        Karaman'ın Ermenek ilçesinde belediye ve hayırsever iş insanının desteğiyle yapımı tamamlanan pazar yeri hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 15:09 Güncelleme: 22.03.2024 - 15:09
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        Ermenek'te yeni pazar yeri açıldı
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        Karaman'ın Ermenek ilçesinde belediye ve hayırsever iş insanının desteğiyle yapımı tamamlanan pazar yeri hizmete girdi.

        Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu, açılışta, ilçedeki eksiklerin giderilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

        Pazarcıların daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda hizmet vereceklerini belirten Bozcu, pazar yerinin yapımını üstlenen hayırsevere teşekkür etti.

        Açılışa, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, hayırsever Hasan Kalan ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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