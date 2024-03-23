Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası, Karaman'da başladı

        Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu faaliyetleri içinde yer alan Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası, Karaman'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 17:15 Güncelleme: 23.03.2024 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası, Karaman'da başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu faaliyetleri içinde yer alan Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası, Karaman'da başladı.

        Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 19 ilden 220 sporcu mücadele ediyor.

        Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Şampiyonaya ilginin yüksek olduğunu belirten Karadeniz, katılım gösteren sporcu, antrenör ve hakemlere başarı diledi.

        Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Koordinatörü Muammer Maden ise şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Organizasyon, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nedir bu 'yavaş'lardan çektiğimiz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nedir bu 'yavaş'lardan çektiğimiz?
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        Çocuğa cinsel istismar! Cezası vardı yakalandı!
        Çocuğa cinsel istismar! Cezası vardı yakalandı!
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Szymanski için geliyorlar
        Szymanski için geliyorlar
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan

        Benzer Haberler

        Karaman'da araması bulunan 13 kişi yakalandı
        Karaman'da araması bulunan 13 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı
        Ermenek'te yeni pazar yeri açıldı
        Ermenek'te yeni pazar yeri açıldı
        Karaman'da Nevruz Bayramı kutlandı
        Karaman'da Nevruz Bayramı kutlandı
        Bakan Şimşek, Karaman'da 'İş Dünyası' toplantısına katıldı
        Bakan Şimşek, Karaman'da 'İş Dünyası' toplantısına katıldı
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Karaman'da ziyaretlerde bulundu
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Karaman'da ziyaretlerde bulundu