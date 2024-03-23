Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası, Karaman'da başladı
Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu faaliyetleri içinde yer alan Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası, Karaman'da başladı.
Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu faaliyetleri içinde yer alan Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası, Karaman'da başladı.
Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 19 ilden 220 sporcu mücadele ediyor.
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.
Şampiyonaya ilginin yüksek olduğunu belirten Karadeniz, katılım gösteren sporcu, antrenör ve hakemlere başarı diledi.
Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Koordinatörü Muammer Maden ise şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Organizasyon, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.
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