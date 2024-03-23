Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası, Karaman'da başladı

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Koordinatörü Muammer Maden ise şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şampiyonaya ilginin yüksek olduğunu belirten Karadeniz, katılım gösteren sporcu, antrenör ve hakemlere başarı diledi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

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