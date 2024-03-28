Karaman'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı
Karaman'da Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.
Karaman'da Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.
Valilik Toplantıda Salonu'ndaki toplantıda, seçim süreci, oyların sayımı ve güvenliği konularında alınacak tedbirler görüşüldü.
Vali Sarıibrahim, seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesini temenni ederek, ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Toplantıya, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan ve kurum müdürleri katıldı.
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