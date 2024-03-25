Karaman'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Karaman'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında merkeze bağlı Yeşildere köyünde belirledikleri adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 515 sikke ve 100 obje ele geçirildi.
Şüpheliler O.Ö. ve İ.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.
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