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        Karaman'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Karaman'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 15:50 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:50
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        Karaman'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Karaman'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında merkeze bağlı Yeşildere köyünde belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 515 sikke ve 100 obje ele geçirildi.

        Şüpheliler O.Ö. ve İ.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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