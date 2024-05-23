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        Karaman'da elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü

        Karaman'da elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 19:21 Güncelleme: 23.05.2024 - 19:21
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        Karaman'da elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü
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        Karaman'da elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

        Alişahane Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'ndeki elektrik trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Trafo civarındakilerin dumanı fark etmesiyle, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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