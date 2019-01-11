Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Antalya kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
Sezon başında iyi bir kadro kurulduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Ama performansı değerlendirdiğimizde o kadronun oyuncu kalitesinin ligdeki sıralamaya yansımadığını görüyorsunuz" dedi.
"LİGİ BÖYLE BİTİRMİŞ OLSAYDIK ÇOK İYİ"
Kulüplerin yaşamış olduğu ekonomik sorunların sporcuların performansına da yaşadığına işaret eden Karaman, "Sporcu grubunun iyi bir performans verebilmeleri için zihinsel olarak mutlu olmaları gerekiyor. Dolayısıyla tüm Türkiye'nin yaşadığı gibi Kayserispor da bu dalgalanmayı yaşadı ve nihayetinde biz geldik. 3 maç ve kupada alınan sonuçlar son derece başarılı. Ama lig bitmiş değil. Ligi böyle bitirmiş olsaydık çok iyi ama lig devam ediyor. Dolayısıyla yakaladığımız hem oyun performansını hem de aldığımız puanları yukarı çekmek zorundayız" diye konuştu.
"BAŞKAN VE YÖNETİM SORUNLARI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR"
Kamp süreci değerlendirmesinde özellikle işin idari ve psikolojik durumuna dikkat çeken Karaman, "Kampın değerlendirilmesi kolay olmuyor. Arada bir maç oynamak zorunda kalıyoruz, arada antrenman yapıyorsunuz. Bu arada başkan ve yönetim kurulu sorunları çözmeye çalışıyor. Medyanın beklediği gibi sadece bir kamp değerlendirmesi, oyuncuların değerlendirilmesi, futbol üzerine taktik takım kurma değerlendirmesinden çok, sorunların sevk ve idare konularında nasıl çözüme kavuşturulup bunları oyuncuya yansıtıp, bundan sonra oyuncunun zihinsel anlamda kendi işine konsantre olmalarını sağlayacak bir şekilde geçiyor. Son dönemde devletimizin olaya el koyması, kulüplere yardımcı olması bunun en net örneği, bu bir gerçek. Böyle bir gerçeğin olduğu bir yerde oyuncuyu kampa antrenmana geleceğe motive etmek zihinsel anlamda basit değil. Çünkü oyuncunun kafasında başka şeyler varsa onu buraya konsantre edip hem zihinsel anlamda, hem de fiziksel anlamda hazırlamak kolay değil" ifadelerini kullandı.
"FİRE VERDİK, ROTMAN GİTTİ"
Transfer yasağının kendileri için dezavantaj olduğunu dile getiren Karaman, "Ancak ben buraya gelirken sayın başkan Erol Bedir, 'hocam bizim transfer yasağımız var' dedi, biz bunu bilerek geldik. O zaman şunu söylemiştik bu kadrodan hiç fire vermeyecek. Fire vermedi mi biz teknik heyetin kapasitesini bu oyunculara yansıtırız dedik. Fire verdik. Rotman gitti. Tabii oradaki şey de biraz farklı, sözleşmesinde ben bilmiyordum yazan bir maddeden dolayı tek taraflı kendi insiyatifini kullandı, konuyla ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Tabii teknik anlamda teknik heyet anlamında benim için kayıp. Çünkü hamle gücüm var, oynayan oyuncu grubu var, rekabet ortamı var. Bunlar hep iyi futbolcularla oluyor. Artık bununla ilgili herhangi bir yorum getirmek istemiyorum" şeklinde konuştu.
"ÖNCELİĞİMİZ ŞEHRİMİZİN PLAKASI 38 PUAN"
Ligdeki konumları ve ikinci yarıdaki performanslarının nasıl olacağı üzerine ise deneyimli çalıştırıcı, "Ben daha önceden de söyledim, şehrimizin 38 plakasını bir yazalım. Önce onu bir yazalım, onu ne kadar erken yazarsak önümüze daha iyi bakarız. Bu kolay mı, değil. Çok zor. Çünkü bizim transfer yasağımız olduğu için rakiplerimizin transfer yapıp kendilerini güçlendireceğini biliyoruz. Bu da rekabet ortamını son derece artıracak. Çünkü hiçbir takım yukarılarda kendini garanti altında sayamaz çünkü 3 maç üst üste kazanan, 3 maç üst üste kaybeden yer değiştiriyor. Böyle bir lig var. İlk devre 3 maç 4 maç kazanmış takımlar var, puanlar da ortada. Şimdi bu takımların ikinci yarıda 7-8 maç kazandığını düşündüğümde o baraj 38 mi olur 37 mi olur bilemeyiz" dedi.
"YAŞLI BİR LİGİMİZ VAR"
16 ile 20 yaş arasındaki oyuncuların genç sayılabileceğini ancak ligin yaşlılığından ötürü 24 yaşındaki oyuncuya dahi genç denildiğini aktaran Karaman, "Yaşlı bir ligimiz var. Şunu da eklemek lazım, yurtdışına gittiğimizde maç seyrettiğimizde beğendiğim oyuncular 32, 33, 34 yaşında. En çok takımlarda beğendiğim oyuncuların yaşını sorduğumda o zaman futbol yaşının 30 yaşının normal olduğunu ülkemizde sindirmemiz gerekiyor. 30 yaş artık en iyi oyuncular, kendine bakmışsa, kilosu yoksa sık sık sakatlanmıyorsa 30 yaşın performans açısından en iyi yaş olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
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