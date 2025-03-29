Karar Resmi Gazete'de yayımlandı... Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte bayramda köprü ve otoyol geçişlerinin ücretsiz mi olacağı merak ediliyordu. Ramazan Bayramı için tatil planı yapanlar, "Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bayramda hangi köprü ve otoyollar bedava oldu? " sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte bayramda köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin alınan karar...