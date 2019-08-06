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Haberlerİş-YaşamKarayolları'na 1.5 milyar lira daha

Karayolları'nda yaz bereketi

HABERTURK.COM

Karayolları Genel Müdürlüğü, temmuz ayında ödeneklerde ve ödemelerde tarihi bir dönemden geçti. Müteahhitlere, bir süreden bu yana biriken alacaklarına karşılık yaklaşık 2.5 milyar TL ödedi. Aynı ay içinde ikinci bir yüklü ödeme daha gerçekleştirildi. Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun işletmecisi IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumu ICA’ya da yılın ilk yarısı için araç geçiş garantisi kapsamında yaklaşık 1 milyar 450 milyon TL ödendi. Karayolları’nın, 1 milyar TL’lik ek ödenek için yeni bir girişimde bulunduğu belirtiliyor. Olcay Aydilek'in haberi...

Kuzey Çevre Otoyolu

Karayolları Genel Müdürlüğü, müteahhitlerin yol yapım işleri kapsamında biriken alacaklarını tasfiye etmek için yeni adımlar atıyor. Karayolları, temmuz ayının son haftasında yaklaşık 2.5 milyar TL dolayında ödeme yaptı. Hemen ardından yeni bir ödenek için kolları sıvadı.

Karayolları’na yakın güvenilir kaynaklara ve sektör temsilcilerine göre, 1 milyar TL’ye yakın yeni ödenek için girişimde bulunuldu. Bu konuda, ilgili kurumlar arasında görüşme yapıldı. Talep, iletildi. Bu kaynağın da “uygun” bulunması durumunda kısa süre içinde aktarılabileceği kaydediliyor. 

YAVUZ SULTAN İÇİN 30 TEMMUZ’DA ÖDEME YAPILDI

Aynı günlerde yüklü sayılabilecek bir ödeme daha gerçekleştirildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nu, IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumu ICA işletiyor.

İşletme, 2018 yılının ağustos ayında dolar kurunda yaşanan artışın ardından garanti kapsamında yapılacak ödemelerin hesaplama yönteminde değişiklik talep etmişti ve bu talep “uygun” bulunmuştu.

Buna göre bu yıldan itibaren Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun hizmete açılan bölümlerinde, devletin işletmeci şirkete yapacağı garanti ödemelerinde iki farklı tarihteki dolar kuru dikkate alınacak. Ödemelerde, yılın ilk yarısı için ocak, ikinci yarısı için temmuz ayı dolar kuru esas alınacak.

1 Ocak-30 Haziran için aynı yılın temmuz ayında, 1 Temmuz-31 Aralık için izleyen yılın ocak ayında garanti ödemesi yapılacak.

2019’un ilk yarısına ilişkin garanti ödemesi, 30 Temmuz’da yapıldı. IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumuna, 1 milyar 450 milyon TL ödendi.

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