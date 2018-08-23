İzmirli Kardelen Yılmaz'ın (15) sağ bacağı doğuştan olmamasına karşın cesareti, çalışkanlığı ve protezi ile başarılı bir sporcu oldu.

PROTEZ İÇİN 5 KEZ AMELİYAT OLDU

AA'nın haberine göre; dünyaya gözlerini 2003 yılında açan Kardelen, protez için 5 ameliyat oldu ve uzayan boyuyla birlikte sık sık değiştirilmesi gereken protezine uyum sağlamaya çalıştı.

Eğitim ve sosyal yaşamını ameliyat süreci dışında aralıksız sürdüren Kardelen, okçuluk sporuyla ilgilenmeye başladı ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin takımına girdi.

Okçulukta Türkiye üçüncülüğü, Ege Bölgesi birinciliği gibi birçok derece elde eden genç sporcu, çelik protezine takılan bakışlara aldırmaksızın çalışmaya devam etti, tekerlekli sandalye ile dans etmek istedi ve bir sosyal sorumluluk projesi olan Whellchair Project'te yer aldı.

Son olarak da buz patenlerini giyen Kardelen, engeline takılmadan piste çıktı ve buz üstünde yürümeye başladı.

ENGELLİLERE SESLENDİ

Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Kardelen, kemik eksikliği nedeniyle küçüklüğünden bu yana çok kez ameliyat olduğunu, küçük sorunların düzeltildiğini ama protezsiz yürüyemediğini ifade etti.

Ailesinin kendisini iki yaş büyük ağabeyinden hiç ayırmadığını, bu nedenle özgüvenli yetiştiğini belirten genç sporcu, "Ağabeyimle futbol da oynadım, duvarlara da tırmandım. Bu da işe yaradı, 'Ben kimseden farklı değilim' inancı yerleşti" diye konuştu.

Spor aktivitelerine büyük ilgi duyduğunu anlatan Kardelen, yeni şeyler denemeyi sevdiğini, ailesinin de desteğiyle 6 yıl önce okçuluğa başladığını, önceleri ellerinin, parmaklarının yara olduğunu yine de vazgeçmediğini anlattı.

Kardelen, son olarak buz patenine merak saldığını anlatarak, "Protez bacak kullandığım için sokakta yürürken bile tuhaf karşılanıyor, insanlar dönüp bakıyorlar. Bir de buz patenine gelince iyice şaşırıyorlar. Ben bir yandan çalışırken bir yandan da onların tepkilerini görüyorum" dedi.

"ÖYLE BİR TOPLUM BASKISI VAR Kİ..."

Yeni aktivitelerle sosyal çevresinin de genişlediğine işaret eden Kardelen, evden çıkmaya çekinen engellilere de şöyle seslendi: "Engellilerin içindeki korkuyu toplum yerleştiriyor. Öyle bir toplum baskısı var ki herkesin kafasında belli bir tip var. O tipin dışındakiler tuhaf geliyor. Buna karşı çıkmak bizim içimizde başlıyor. Başkasını düşüncesiyle hareket etmez kendimiz için yaşarsak daha mutlu, daha başarılı oluruz."

Kardelen, buz pateni yapmayı çok sevdiğini, ancak yeni değiştirilen protezine uyum sağlama aşamasında buz üstünde biraz zorlandığını da sözlerine ekledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel Buz Pisti antrenörlerinden Neşe Hünerli ise Kardelen'in azimli ve yetenekli bir sporcu olduğunu, bu nedenle yaz kış demeden farklı pistlerde de çalışmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

"Bu spor sadece bir madalya savaşı olmamalı" diyen Hünerli, "(Kızım düşer, ayağına bir şey olur) diye düşünenler var ama bize katılanlar hem spor yapıyor hem eğleniyor hem de özgüven kazanıyor. Biz herkesin bu sporu yapabilmesi için imkan sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.