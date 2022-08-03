Karısını sokak ortasında başına taşla vurarak darbetti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Karısını sokak ortasında başına taşla vurarak darbetti!
ABONE OL

Yine koca şiddeti! Eşini kafasına taşla vurup yaraladı!

Kadına şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de Adıyaman'da bir kadın, kocası tarafından sokak ortasında kafasına taşla vurulup darbedildi

Karısını sokak ortasında başına taşla vurarak darbetti!
Karısını sokak ortasında başına taşla vurarak darbetti!
0:00 / 0:00
İHA

Adıyaman’da, kocası tarafından sokak ortasında kafasına taşla vurulup darp edilen kadın, hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre G.K. isimli kadın, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kocası tarafından darbedildi.

KAYIPLARA KARIŞTI

Kafasına aldığı taş darbesi sonrası yaralanan ve yere yığılan kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan G.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

G.K.’nın yakınları, G.K.’nın sürekli eşi tarafından şiddete maruz kaldığını belirtti. Öte yandan, eşine şiddet uygulayarak yaralayan ve daha sonra olay yerinden kaçan kocanın yakalanması için ise polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman yapılacak? MEB ile 2022 - 2023 Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?
GÜNDEM Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri
Son dakika: Devlet Denetleme Kurulu KPSS'deki iddialar için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu - Gündem Haberleri
GÜNDEM DDK'dan KPSS'deki iddialar için suç duyurusu
İstanbul Avcılar'da, çaldığı köpeğe sokak ortasında şiddet uyguladı! - En Son Haberler
GÜNDEM Çaldığı köpeğe sokak ortasında şiddet uyguladı!
Prof. Dr. Şenol'a yönelik tehditte yeni gelişme
GÜNDEM Prof. Dr. Şenol'a yönelik tehditte yeni gelişme
YÖKDİL 2 sınavı ne zaman, sınav tarihleri belli oldu mu? YÖKDİL 2 sınavı hangi illerde yapılacak 2022?
GÜNDEM YÖKDİL 2 sınavı ne zaman 2022?
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 229 şüpheli tutuklandı
GÜNDEM Uyuşturucu operasyonlarında 229 kişi tutuklandı
DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile 2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM DGS sonuçları için geri sayım...
Son dakika: Şırnak'ta mühimmat deposundaki patlamada 2 personel yaralandı
GÜNDEM Mühimmat deposundaki patlamada 2 personel yaralandı
Aedes sivrisinek ısırığı nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl anlaşılır? Aedes sivrisinek ısırığı zararları nelerdir, Türkiye'de görüldü mü?
GÜNDEM Aedes sivrisinek ısırığı nedir?
Son dakika: Bursa'da çöp evde bulunan çocuktan iyi haber var! - Güncel haberler
GÜNDEM Çöp evde bulunan çocuktan iyi haber var!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.