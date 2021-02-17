Karlıova'da 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı engelledi.Son günlerde bahar havasının yaşandığı Karlıova ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı ilçeye bağlı 20 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Özel İdare Ekipleri kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.Belediye ekipleri ise kapanan cadde ve mahalle yollarını açmak için sabahın erken saatinde çalışma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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