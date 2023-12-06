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        Kars'ta kar yağışının ardından çocuklar kızak ve kar topu keyfi yaşadı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından çocuklar kar topu oynadı, kızakla kaydı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 19:06 Güncelleme: 06.12.2023 - 19:18
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        Kars'ta kar yağışının ardından çocuklar kızak ve kar topu keyfi yaşadı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından çocuklar kar topu oynadı, kızakla kaydı.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü.

        Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu ilçede çocuklar kar topu oynadı. İnönü Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar yokuşlardan kızaklarla kaydı.

        Çocuklardan Kerem Aydın, AA muhabirine, kar yağmasına çok sevindiğini belirterek, "Kar yağar yağmaz caddeye çıktık, kar topu oynamanın keyfini yaşadık." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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