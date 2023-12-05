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        Kars'ta doğada bulunan vaşak yavrusu 6 aylık bakım sonrası doğaya salındı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğada bulunan vaşak yavrusu, 6 aylık bakım sonrası doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:17 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:17
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        Kars'ta doğada bulunan vaşak yavrusu 6 aylık bakım sonrası doğaya salındı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğada bulunan vaşak yavrusu, 6 aylık bakım sonrası doğaya bırakıldı.

        Sarıkamış ilçesinde 6 ay önce yavru halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavi ve bakımı tamamlandı.

        Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nce merkezden alınan vaşak, Sarıkamış'ta doğal ortamına salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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