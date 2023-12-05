Vites kutusundaki uyuşturucuyu 'Daxo' buldu KARS'tapolisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik köpeği `Daxo´ ile yapılan aramada vites kutusunda 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

KARS'tapolisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik köpeği `Daxo´ ile yapılan aramada vites kutusunda 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği `Daxo´ ile araçta yapılan aramada vites kutusunun içerisine zulalanmış 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan V.Y. (37) ve Y.B. (28), işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.