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        Vites kutusundaki uyuşturucuyu 'Daxo' buldu

        KARS'tapolisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik köpeği `Daxo´ ile yapılan aramada vites kutusunda 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:10
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        Vites kutusundaki uyuşturucuyu 'Daxo' buldu
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        KARS'tapolisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik köpeği `Daxo´ ile yapılan aramada vites kutusunda 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği `Daxo´ ile araçta yapılan aramada vites kutusunun içerisine zulalanmış 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan V.Y. (37) ve Y.B. (28), işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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