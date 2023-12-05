Kars'ta otomobilin vites bölümüne gizlenmiş uyuşturucu bulundu
Kars'ta bir otomobilin vites bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Kars'ta bir otomobilin vites bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekiplerince takibe alınan ve uygulama noktasında durdurulan otomobilde, dedektör köpeği "Daxo" desteğiyle arama yapıldı.
"Daxo"nun tepki verdiği vites bölümünde, 30,32 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan V.Y (37) ile Y.B (28) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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