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        Kars'ta otomobilin vites bölümüne gizlenmiş uyuşturucu bulundu

        Kars'ta bir otomobilin vites bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 10:00 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:00
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        Kars'ta otomobilin vites bölümüne gizlenmiş uyuşturucu bulundu
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        Kars'ta bir otomobilin vites bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Polis ekiplerince takibe alınan ve uygulama noktasında durdurulan otomobilde, dedektör köpeği "Daxo" desteğiyle arama yapıldı.

        "Daxo"nun tepki verdiği vites bölümünde, 30,32 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan V.Y (37) ile Y.B (28) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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