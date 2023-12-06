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        Kars'ta karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kars'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 21:50 Güncelleme: 06.12.2023 - 21:50
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        Kars'ta karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Kars'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi tedaviye alındı.

        Yeni Mahallede bir binanın giriş katında oturan aileden haber alamayan yakınları S.S'nin evine gitti.

        Kokudan şüphelenerek eve giren yakınları, 5 kişiyi baygın halde buldu.

        İhbar üzerine eve gelen ekipler, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen S.S, K.U, Ş.S, S.G. ve D.S'yi Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırdı.

        Genel sağlık durumu ciddiyetini koruyan 45 yaşındaki S.S, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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