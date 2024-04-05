Kars'ta beline bağladığı 2 kilogram altınla yakalanan zanlı tutuklandı
Kars'ta yurda kaçak yollarla altın sokanlara yönelik düzenlenen operasyonda beline sardığı 2 kilogram altınla yakalanan zanlı tutuklandı.
Kars'ta yurda kaçak yollarla altın sokanlara yönelik düzenlenen operasyonda beline sardığı 2 kilogram altınla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Ö.K'nin (36) ülkeye kaçak yollardan sokulan altınları satmak amacıyla kara yoluyla Iğdır'dan Trabzon'a götüreceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler, Ö.K'nin bulunduğu aracı Digor ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında beline sarılmış halde 2 kilogram külçe altın ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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