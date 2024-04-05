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        Beline bağladığı 5 milyon liralık kaçak külçe altınla yakalandı

        KARS'ta, jandarma ekiplerinin, üzerini aradığı Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 13:32 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:35
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        Beline bağladığı 5 milyon liralık kaçak külçe altınla yakalandı
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        KARS'ta, jandarma ekiplerinin, üzerini aradığı Ö.K.'nin (36) beline sarılı halde, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 2 adet biner gramlık kaçak külçe altın ele geçirildi. Şüpheli, tutuklandı.

        Yurt dışından ülkeye kaçak olarak sokulan altınların kara yoluyla Trabzon'a götürülüp satılacağı bilgisini alan Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit edilen şüphelinin içinde olduğu minibüsü, kontrol noktasında durdurdu. Yapılan aramada şüpheli Ö.K.'nin beline sardığı 2 adet biner gramlık kaçak külçe altın bulundu. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan altınla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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