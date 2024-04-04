16 ilde 'Kış Tatbikatı-2024'

KARA Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlı tatbikatı olan 'Kış Tatbikatı-2024', 16 ilde zorlu şartlarda gerçekleştirildi. Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda yapılan fiili atışlı tatbikatın gözlemci gününe, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı katıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın yıllık planlı eğitimleri kapsamında 5 Mart'ta başlayan ve 5 Nisan'da sona erecek olan Kış-2024 Tatbikatı, gözlemci günüyle tamamlandı. Hazırlıklarına 2 ay önceden başlanan tatbikat, 3'üncü Ordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, 16 doğu ilinde icra edildi. Tatbikatın fiili atışlı arazi tatbikatı, Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirildi, doğu sınırlarında ise fiili sınır güvenliği tatbikatları yapıldı. Ayrıca, Ağrı ve Tatvan'da fiili atışsız arazi tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta hedefler Türk ordusundaki personel tarafından başarıyla imha edildi.

GÖZLEMCİ GÜNÜ

Tatbikatın seçkin gözlemci günü Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Tatbikatta hava unsurlarının, görerek ve görmeyerek ateş destek vasıtalarının, tank ve mekanize birliklerinin ve keskin nişancı atışları yapılırken, komando harekatı icra edildi. Korgeneral Tarakcı, tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, "Bugün burada, 21'inci Yüzyıl'da yaşanması muhtemel 5'inci nesil veya hibrit savaş olarak tanımlanan karmaşık hatları belirsiz ve koşulların net olmadığı bir muharebe ortamından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstün kuvvet ve kabiliyetiyle 3'üncü Ordu Komutanlığı'nın kendisine tevdi edilecek her türlü muharebe görevini başarma güç, azim ve iradesini sergilediği kriz yönetimi ve tatbikatlar zincirinin kesin sonucu, muharebe safhasını ve hedefin ele geçirilmesini birlikte izledik. İçinde bulunduğumuz koşullar ve yaşadığımız coğrafya her zamankinden daha fazla ve daha kapsamlı olarak muharebeye hazır olmamızı, kendimizi ve birliklerimizi her konuda yetiştirmemizi gerekli kılan bir coğrafyadır. Bu coğrafyada hayatta kalabilmek ve başarılı olmak, caydırıcı bir güç olmayı, mevcut harp silah ve araçlarını etkinlikle kullanan bireyler yetiştirmeyi ve belirsizlik ortamıyla çok çabuk değişen koşullarla süratli ve doğru karar alabilen liderlere sahip olmayı gerektirmektedir. Bu tatbikatta muharebe sahası ana fonksiyon alanlarının tüm boyutlarıyla işletilmesi hedeflenmiş, birliklerimizin kar ve şiddetli soğuklar başta dahil olmak üzere, her türlü hava koşullarında atışlar dahil, muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerindeki eğitim seviyelerini geliştirilmesi ve beka kabiliyetini arttırılarak, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırılması, ateş ve manevranın senkronizasyonu ve bunun geliştirilmesi, komuta kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesinin sağlanması ve sınıf okulundan mezun olan genç subay ve astsubayların birliklerini zor şartlarda sevk ve idare etme ve planlama yeteneklerini geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bugün şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’nda gördüklerimiz geleceğe güvenimizi arttırmış, ümitlerimizin boşuna olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman, her yerde, her şartta ve her durumda milletinin emrinde, dosta güven düşmana korku vermeye devam etmektedir" diye konuştu.