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        Kars'ta kara ve kızıl akbabalar ile kurt av başında görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde havaların ısınmasıyla canlanan doğada, kara ve kızıl akbabalar ile bir kurt yemek yerken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 10:51 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:51
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        Kars'ta kara ve kızıl akbabalar ile kurt av başında görüntülendi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde havaların ısınmasıyla canlanan doğada, kara ve kızıl akbabalar ile bir kurt yemek yerken görüntülendi.

        Türkiye'de kanat açıklığı en büyük kuş olan kara ve kızıl akbabalar, ilçenin Hançerli düzü mevkisinde beslenirken görüldü. Akbabalar karınlarını doyurduktan sonra bölgeden ayrıldı.

        Bölgeye gelen bir kurt da akbabalardan kalan bir parçayı alıp götürdü.

        Kanat açıklığı 3 metre olan kara ve kızıl akbabalar, günde yaklaşık 500 kilometreyi hiç enerji harcamadan katediyor ve bölgedeki ölmüş hayvanlardan beslenerek doğanın temizlenmesine yardımcı oluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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