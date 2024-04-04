Kars'ta düzenlenen kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu.

3. Ordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen fiili atışlı tatbikatın gözlemci günü yapıldı.

Birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, birliklerin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, ferdi ile toplu eğitimin geliştirilmesi amacıyla Kars'ta düzenlenen tatbikat doğudaki 16 ilde icra edildi.

Tatbikat hakkında bilgi veren Tarakcı, "Bugün burada, 21. yüzyılda yaşanması muhtemel 5'inci nesil veya hibrit savaş olarak tanımlanan karmaşık hatları belirsiz ve koşulların net olmadığı bir muharebe ortamından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üstün kuvvet ve kabiliyetiyle 3. Ordu Komutanlığının kendisine tevdi edilecek her türlü muharebe görevini başarma güç, azim ve iradesini sergilediği kriz yönetimi ve tatbikatlar zincirinin kesin sonucu muharebe safhasını ve hedefin ele geçirilmesini birlikte izledik." dedi.

İçinde bulundukları koşullar ve yaşadıkları coğrafya nedeniyle her zamankinden daha fazla ve daha kapsamlı olarak muharebeye hazır olmaları, kendileri ile birlikleri her konuda yetiştirmeleri gerektiğini anlatan Tarakcı, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada hayatta kalabilmek ve başarılı olmak, caydırıcı bir güç olmayı, mevcut harp silah ve araçlarını etkinlikle kullanan bireyler yetiştirmeyi ve belirsizlik ortamı ile çok çabuk değişen koşullarla süratli ve doğru karar alabilen liderlere sahip olmayı gerektirmektedir. Bu tatbikatta muharebe sahası ana fonksiyon alanlarının tüm boyutlarıyla işletilmesi hedeflenmiş, birliklerimizin kar ve şiddetli soğuklar başta olmak üzere her türlü hava koşullarında atışlar dahil, muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerindeki eğitim seviyelerini geliştirilmesi ve beka kabiliyetini arttırılarak, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırılması, ateş ve manevranın senkronizasyonu ve bunun geliştirilmesi, komuta kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesinin sağlanması ve sınıf okulundan mezun olan genç subay ve astsubayların birliklerini zor şartlarda sevk ve idare etme ve planlama yeteneklerini geliştirilmesi amaçlanmıştır."