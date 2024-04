Kars'ta düzenlenen kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu.

3. Ordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen fiili atışlı tatbikatın gözlemci günü yapıldı.

Birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, birliklerin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, ferdi ile toplu eğitimin geliştirilmesi amacıyla Kars'ta düzenlenen tatbikat doğudaki 16 ilde icra edildi.

İçinde bulundukları koşullar ve yaşadıkları coğrafya nedeniyle her zamankinden daha fazla ve daha kapsamlı olarak muharebeye hazır olmaları, kendileri ile birlikleri her konuda yetiştirmeleri gerektiğini anlatan Tarakcı, şunları kaydetti:

Tarakcı, "Bugün Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlham Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gördüklerimiz, geleceğe güvenimizi arttırmış, ümitlerimizin boşuna olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman, her yerde, her şartta ve her durumda milletinin emrinde, dosta güven düşmana korku vermeye devam etmektedir." diye konuştu.

"Kış Tatbikatı-2024"ün gözlemci günü, personele hediye verilmesi ve toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.