Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, mazbatasını aldı

        Kars'ta, MHP'den Sarıkamış Belediye Başkanı seçilen Serdar Kılıç, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 12:22 Güncelleme: 05.04.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, mazbatasını aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta, MHP'den Sarıkamış Belediye Başkanı seçilen Serdar Kılıç, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Serdar Kılıç, MHP İlçe Başkanı Tarık Bilgin, il genel meclisi, belediye meclisi üyeleri, teşkilat mensupları ve vatandaşlarla Sarıkamış Adliyesi'ne gelerek mazbatasını Hakim Handan Topal'dan aldı.

        Adliye çıkışında konuşan Kılıç, mazbatanın halkın olduğunu belirterek, "Sizlerin emekleriyle, Sarıkamış halkının büyük desteğiyle bu mazbatayı aldık. Belediye meclisi üyesi arkadaşlarımızla sizlere verdiğimiz sözleri sonuna kadar yerine getireceğiz. İlçemizin gelişmesi, güzelleşmesi için gece gündüz demeden çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne, oğul evde baba araçta yanarak öldü!
        Anne, oğul evde baba araçta yanarak öldü!
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Beşiktaş'taki yangın faciasında ihmaller zinciri
        Beşiktaş'taki yangın faciasında ihmaller zinciri
        42 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu
        42 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Çığ riski nedeniyle 106 gün kapalı kaldı!
        Çığ riski nedeniyle 106 gün kapalı kaldı!
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Cam silme uğruna... Büyük acı!
        Cam silme uğruna... Büyük acı!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        Yüzmek için göle girdi! İlk acı haber geldi!
        Yüzmek için göle girdi! İlk acı haber geldi!
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        Obeziteye yol açan yeni genetik varyantlar belirlendi
        Obeziteye yol açan yeni genetik varyantlar belirlendi

        Benzer Haberler

        Kağızman'da kayısı ağaçları çiçek açtı
        Kağızman'da kayısı ağaçları çiçek açtı
        Kars'ta düzenlenen kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
        Kars'ta düzenlenen kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
        Sarıkamış'taki camilerde bayram temizliği başladı
        Sarıkamış'taki camilerde bayram temizliği başladı
        16 ilde 'Kış Tatbikatı-2024'
        16 ilde 'Kış Tatbikatı-2024'
        Kars'ta kara ve kızıl akbabalar ile kurt av başında görüntülendi
        Kars'ta kara ve kızıl akbabalar ile kurt av başında görüntülendi
        Kars'ta 2 yabancı uyruklunun ayakkabılarında 1 kilo 51 gram kaçak altın ele...
        Kars'ta 2 yabancı uyruklunun ayakkabılarında 1 kilo 51 gram kaçak altın ele...