Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, mazbatasını aldı

Adliye çıkışında konuşan Kılıç, mazbatanın halkın olduğunu belirterek, "Sizlerin emekleriyle, Sarıkamış halkının büyük desteğiyle bu mazbatayı aldık. Belediye meclisi üyesi arkadaşlarımızla sizlere verdiğimiz sözleri sonuna kadar yerine getireceğiz. İlçemizin gelişmesi, güzelleşmesi için gece gündüz demeden çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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