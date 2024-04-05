Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, mazbatasını aldı
Kars'ta, MHP'den Sarıkamış Belediye Başkanı seçilen Serdar Kılıç, mazbatasını alarak görevine başladı.
Kars'ta, MHP'den Sarıkamış Belediye Başkanı seçilen Serdar Kılıç, mazbatasını alarak görevine başladı.
Serdar Kılıç, MHP İlçe Başkanı Tarık Bilgin, il genel meclisi, belediye meclisi üyeleri, teşkilat mensupları ve vatandaşlarla Sarıkamış Adliyesi'ne gelerek mazbatasını Hakim Handan Topal'dan aldı.
Adliye çıkışında konuşan Kılıç, mazbatanın halkın olduğunu belirterek, "Sizlerin emekleriyle, Sarıkamış halkının büyük desteğiyle bu mazbatayı aldık. Belediye meclisi üyesi arkadaşlarımızla sizlere verdiğimiz sözleri sonuna kadar yerine getireceğiz. İlçemizin gelişmesi, güzelleşmesi için gece gündüz demeden çalışacağız." ifadelerini kullandı.
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