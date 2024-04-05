Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

        Kars'ta, ramazan ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 23:22 Güncelleme: 05.04.2024 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta, ramazan ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Sarıkamış ilçesindeki Kazım Karabekir Camisi'nde teravih namazı sonrası çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.

        Caminin imamı Sakal-ı Şerif'i cam fanusa koyduktan sonra ziyaret başladı.

        Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya giren vatandaşlar, dualar eşliğinde cam fanusa dokunarak ziyaretlerini sonlandırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Döner bıçağı, sopalar ve silahlar konuştu
        Döner bıçağı, sopalar ve silahlar konuştu
        Erzincan'da 1 işçiye ulaşıldı
        Erzincan'da 1 işçiye ulaşıldı
        Tahkim, olayların cezasına dair kararlarını verdi!
        Tahkim, olayların cezasına dair kararlarını verdi!
        Türk derbisi Anadolu Efes'in!
        Türk derbisi Anadolu Efes'in!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NATO lideri: Rus personeli karargahtan kovduk
        NATO lideri: Rus personeli karargahtan kovduk
        Kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
        Kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
        İsraillilerden Filistin'e destek protestosu
        İsraillilerden Filistin'e destek protestosu
        Merkez Bankası: Sıkı duruş sürecek
        Merkez Bankası: Sıkı duruş sürecek
        Hasan Arat'tan futbolculara ültimatom!
        Hasan Arat'tan futbolculara ültimatom!
        Faydaları saymakla bitmiyor: 1 sapı sadece 5 kalori!
        Faydaları saymakla bitmiyor: 1 sapı sadece 5 kalori!
        "Fenerbahçe de A takımla çıksın!"
        "Fenerbahçe de A takımla çıksın!"
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları

        Benzer Haberler

        Kars'ta beline bağladığı 2 kilogram altınla yakalanan zanlı tutuklandı
        Kars'ta beline bağladığı 2 kilogram altınla yakalanan zanlı tutuklandı
        Beline bağladığı 5 milyon liralık kaçak külçe altınla yakalandı
        Beline bağladığı 5 milyon liralık kaçak külçe altınla yakalandı
        Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, mazbatasını aldı
        Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, mazbatasını aldı
        Kağızman'da kayısı ağaçları çiçek açtı
        Kağızman'da kayısı ağaçları çiçek açtı
        Kars'ta düzenlenen kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
        Kars'ta düzenlenen kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
        Sarıkamış'taki camilerde bayram temizliği başladı
        Sarıkamış'taki camilerde bayram temizliği başladı