Kars'ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Kars'ta, ramazan ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Kars'ta, ramazan ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Sarıkamış ilçesindeki Kazım Karabekir Camisi'nde teravih namazı sonrası çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.
Caminin imamı Sakal-ı Şerif'i cam fanusa koyduktan sonra ziyaret başladı.
Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya giren vatandaşlar, dualar eşliğinde cam fanusa dokunarak ziyaretlerini sonlandırdı.
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