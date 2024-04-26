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        Kars'ta çöplükte çıkan yangın söndürüldü

        Kars'ın Kağızman ilçesindeki, çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 11:45 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:57
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        Kars'ta çöplükte çıkan yangın söndürüldü
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        Kars'ın Kağızman ilçesindeki, çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Şahindere Mahallesi'ndeki ilçe çöplüğünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın bölgedeki fidanlara sıçramadan söndürüldü.

        Ekiplerin alanda soğutma çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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