Kars'ta köy okulunda açılan bilim fuarında öğrenciler projelerini tanıttı

Kars'ın Kağızman ilçesi Kozlu köyünde "Geleceğe Dokunuyoruz" sloganıyla açılan "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"nda öğrenciler, projelerini sergiledi.

Kozlu Köyü Ortaokulu bahçesinde açılan fuarda, öğrenciler, öğretmenlerinin danışmanlıklarında hazırladıkları 10 projeyi katılımcılara tanıttı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, AA muhabirine, teknolojinin gelişmesiyle artık köylerin birer bilim merkezi haline geldiğini söyledi.

Projeleri hazırlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Kaya, şöyle konuştu:

"Günümüzde gelişen teknoloji, milli eğitimimizdeki dönüşümü ortaya çıkarması bakımından önemli. Artık bilim şenlikleri köylerimize kadar indi. Hepimizin bunu desteklemesi gerekiyor. Çocuklarımızdaki bilim ışığının, bilgilerin açığa çıkması bakımından da hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Artık köylerimize kadar inen bilim şenliklerinden dolayı mutluyuz, gururluyuz, geleceğimiz adına da umutluyuz."

Açılışın ardından Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen atletizm yarışmasında birinci olan Kozlu Ortaokulu öğrencisi Fatmanur Çelik'e ödülünü takdim etti.