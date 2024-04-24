Kars'ta bir eve yönelik silahlı saldırı anları güvenlik kamerasında

Görüntülerde, Halil E'nin evinin yakınına gelen 2 kişiden birinin ot balyalarını ateş vererek bölgeden ayrıldığı, alevlerin yükselmesi sonrası da diğer kişinin silahıyla ateş ederek bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Bahçeler Mahallesi'nde oturan Halil E'nin evine dün silahlı saldırı düzenlenen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmasını sürdürüyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırı ve ot balyalarının ateşe verilmesi anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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