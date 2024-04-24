Kars'ta bir eve yönelik silahlı saldırı anları güvenlik kamerasında
Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırı ve ot balyalarının ateşe verilmesi anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırı ve ot balyalarının ateşe verilmesi anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bahçeler Mahallesi'nde oturan Halil E'nin evine dün silahlı saldırı düzenlenen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmasını sürdürüyor.
Saldırının gerçekleştirildiği ve ev yakınındaki ot balyalarının ateşe verildiği anlar evin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Görüntülerde, Halil E'nin evinin yakınına gelen 2 kişiden birinin ot balyalarını ateş vererek bölgeden ayrıldığı, alevlerin yükselmesi sonrası da diğer kişinin silahıyla ateş ederek bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.
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