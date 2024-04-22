Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.O, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Zanlının ev ve iş yerinde narkotik köpeği "Daxo"nun katılımıyla yapılan aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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