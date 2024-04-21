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        Kars'ta polis uygulamasından kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

        Kars'ta düzenlenen şok terör uygulamasında polisten kaçmaya çalışan sürücü gözaltına alındı, 3 silah ile mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 14:09 Güncelleme: 21.04.2024 - 14:09
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        Kars'ta polis uygulamasından kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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        Kars'ta düzenlenen şok terör uygulamasında polisten kaçmaya çalışan sürücü gözaltına alındı, 3 silah ile mühimmat ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), Asayiş, Çevik Kuvvet ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 100 kişilik ekip, kentin giriş ve çıkış noktalarında uygulama yaptı.

        Umuma açık mekanlar, parklar ve sokaklarda devriye gezen ekipler, birçok noktada arama gerçekleştirdi.

        İsmail Hakkı Alaca Bulvarı'nda uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine durdurmak istedikleri sürücünün aracıyla kaçması üzerine takip başlattı.

        Kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki sürücü yakalandı, yapılan aramada iki ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca, 73 fişek ve 2 muşta ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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