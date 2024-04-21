Kars'ta polis uygulamasından kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Kars'ta düzenlenen şok terör uygulamasında polisten kaçmaya çalışan sürücü gözaltına alındı, 3 silah ile mühimmat ele geçirildi.
Kars'ta düzenlenen şok terör uygulamasında polisten kaçmaya çalışan sürücü gözaltına alındı, 3 silah ile mühimmat ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), Asayiş, Çevik Kuvvet ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 100 kişilik ekip, kentin giriş ve çıkış noktalarında uygulama yaptı.
Umuma açık mekanlar, parklar ve sokaklarda devriye gezen ekipler, birçok noktada arama gerçekleştirdi.
İsmail Hakkı Alaca Bulvarı'nda uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine durdurmak istedikleri sürücünün aracıyla kaçması üzerine takip başlattı.
Kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki sürücü yakalandı, yapılan aramada iki ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca, 73 fişek ve 2 muşta ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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