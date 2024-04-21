Kars'ta polis uygulamasından kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki sürücü yakalandı, yapılan aramada iki ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca, 73 fişek ve 2 muşta ele geçirildi.

Umuma açık mekanlar, parklar ve sokaklarda devriye gezen ekipler, birçok noktada arama gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), Asayiş, Çevik Kuvvet ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 100 kişilik ekip, kentin giriş ve çıkış noktalarında uygulama yaptı.

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