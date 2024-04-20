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        Lavaş Gölü'nün yüzeyini kaplayan buzlar eridi

        Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Lavaş Gölü'nün yüzeyini kaplayan buzlar, havanın ısınmasıyla tamamen eridi, bölgeye kuşlar gelmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 10:05 Güncelleme: 20.04.2024 - 10:05
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        Lavaş Gölü'nün yüzeyini kaplayan buzlar eridi
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        Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Lavaş Gölü'nün yüzeyini kaplayan buzlar, havanın ısınmasıyla tamamen eridi, bölgeye kuşlar gelmeye başladı.

        Kış aylarında dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede bazı akarsular ve göletlerin donan kısımları, ilkbaharla birlikte çözülüyor.

        Potansiyel doğal sit alanı kapsamında bulunan, 2019'da Cumhurbaşkanlığı Kararı ile "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenen ve yaklaşık 4 ay buzla kaplı kalan Lavaş Gölü de tamamen çözüldü.

        Buzların eridiği göl göçmen kuşlarıyla şenlenmeye başladı.

        Bölgedeki karların da erimesiyle gölün su seviyesinin yükseldiği gözlemlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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