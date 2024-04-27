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        Şavşat'ın kar altındaki Maden köyü baharı bekliyor

        ÖZGEN BEŞLİ - Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Karçal Dağları yamaçlarında bulunan karla kaplı Maden köyünün sakinleri, umutla baharın gelmesini bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 12:25 Güncelleme: 27.04.2024 - 12:25
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        Şavşat'ın kar altındaki Maden köyü baharı bekliyor
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        ÖZGEN BEŞLİ - Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Karçal Dağları yamaçlarında bulunan karla kaplı Maden köyünün sakinleri, umutla baharın gelmesini bekliyor.

        Kış ve ilkbaharda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Şavşat’a bağlı Maden köyü halen beyaz örtüyle kaplı bulunuyor.

        İlçeye 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve kış mevsiminin uzun sürdüğü köyde, vatandaşlar yaklaşık 6 ay karla mücadele ediyor.

        Yurdun birçok bölümünde sıcak hava hakimken kar nedeniyle baharda da kışı yaşayan köylüler, zor koşullarda yaşamlarını sürdürüyor.

        Karla kaplı köyde yaşayanlar bir yandan da bağ, bahçe işleri için hazırlıklarını yapıyor.

        - "Kar yağışıyla tarlalar karla kaplandı"

        Köy sakinlerinden Ekrem Kaya, AA muhabirine, köylerinde kış aylarının zorlu geçtiğini söyledi.

        Çiftçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Kaya, "Kar yağışıyla tarlalar karla kaplandı, patates tarlalarına açtığımız kanallarla gübre döküyoruz. Organik gübreyle ürün yetiştiriyoruz, hayvan gübresiyle ürünlerimiz çok güzel oluyor. Kışın buralarda yaşam zordur, hayvanlarla uğraşıyoruz." dedi.

        Köyde akordiyon çalarak zamanını geçiren Recep Sarış ise köyde arıcılık da yaptığını dile getirerek, "Hobi olarak akordiyon çalıyorum, burası 2 bin rakımda bir köy. Kışları uzun geçiyor, ulaşım zorluğu var. Köyde güzel bir hayat var, kar, kış da bunların cilvesi. Bu yıl çok kar yağdı. Burada kasım ayında yollar kapanıyor, nisanda açılıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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