Kars'ta 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü'nde buzlar çözüldü

Türkiye'de kışın en uzun ve çetin geçtiği illerden kentte, Çıldır Gölü'nün ardından ilçede volkanik kayaçlar üzerinde bulunan 2 bin 300 rakımlı Aygır Gölü de tamamen buzla kaplanıyor.

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