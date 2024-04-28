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        "Sakin şehrin" Bazgiret Şelalesi karların erimesiyle coşkulu akıyor

        Artvin'in "sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde karlar içinde akan Bazgiret Şelalesi coşkulu dönemini yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 09:37 Güncelleme: 28.04.2024 - 09:37
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        "Sakin şehrin" Bazgiret Şelalesi karların erimesiyle coşkulu akıyor
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        Artvin'in "sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde karlar içinde akan Bazgiret Şelalesi coşkulu dönemini yaşıyor.

        İlçeye 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve kış mevsiminin uzun sürdüğü Maden köyünde bulunan Bazgiret Şelalesi, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.

        Karçal Dağları'nda karların erimeye başlamasıyla coşkulu akan şelale, göz kamaştırıyor.

        2 bin rakımda karların içinde akan şelale yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

        Kayalar arasında akan doğa harikası şelale dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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