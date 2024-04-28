"Sakin şehrin" Bazgiret Şelalesi karların erimesiyle coşkulu akıyor

2 bin rakımda karların içinde akan şelale yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve kış mevsiminin uzun sürdüğü Maden köyünde bulunan Bazgiret Şelalesi, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.

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