Kars'ta Aile Destek Merkezi kadınlara meslek edinme ve gelir imkanı sunuyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan kursa katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Sarıkamış Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) koordinasyonunda, Sarıkamış Ay-Yıldızlı Tören alanındaki merkeze gelen yaklaşık 100 kadın, el sanatları, dikiş nakış, giyim, kuaförlük, rölyef, tel kırma, amigurimi, epoksi ve takı tasarım alanında usta öğreticilerden eğitim alıyor.

Kursiyerler merkezde meslek edinme ve ürettikleri ürünleri satarak gelir sağlama imkanı buluyor. Kursiyerlerin çocuklarına da merkezde oluşturulan oyun alanında el becerileri kazandırılıyor.

Kursta hazırlanan ürünler, SYDV koordinasyonunda aile destek merkezi binasında satılıyor.

Biçki dikiş usta öğreticisi Kevser Karakurt, AA muhabirine, kurslara kadınların ilgi gösterdiğini söyledi.

Kursiyerlerin yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten Karakurt, "Burada bayanlar için etek, çocuklar için elbise ve pijama takımları yapıyoruz. Dikiş nakış, hepsini gösteriyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. Bundan da iyi kazanç elde ediyoruz." dedi.

Kuaförlük usta öğreticisi Hatun Sezik de usta öğrenciler yetiştirdiklerini ifade ederek, "Kızlarımız çok becerikli, evde kendi işlerini yapabilirler, aktif devam ederlerse bizim gibi usta öğretici olabilirler." diye konuştu.