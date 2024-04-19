Kars'ta 4 göçmen kaçakçısı yakalandı
Kars'ta insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Kars'ta insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılarının faaliyetlerinin deşifresi amacıyla çalışma başlattı.
Operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen ve düzensiz göçmenlere barınma imkan sağlayan 4 kişi ekiplerce yakalandı.
Gökmen kaçakçılarının emniyette ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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