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        Kars'ta 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

        Kars'ta insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 13:27 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:27
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        Kars'ta 4 göçmen kaçakçısı yakalandı
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        Kars'ta insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılarının faaliyetlerinin deşifresi amacıyla çalışma başlattı.

        Operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen ve düzensiz göçmenlere barınma imkan sağlayan 4 kişi ekiplerce yakalandı.

        Gökmen kaçakçılarının emniyette ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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