Kars'ta 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılarının faaliyetlerinin deşifresi amacıyla çalışma başlattı.

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